Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında meydana geldi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, bir yer ekibi ve 1 helikopterin çalışmaları sonrasında ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangına havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.

Manisa'da orman yangını! Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına alınırken ormanlık alan zarar gördü.

Kısa süre içinde yangına müdahale edildi, 2 bin hektarlık alan yanmaktan kurtuldu İzmir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alan ekipler, dönüş yolunda başka bir yangınla karşılaşınca hemen müdahale etti. 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan yangın ekibi, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı.