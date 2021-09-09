Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai saati bitimi ve okul servislerinin yollarda olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saati bitimiyle birlikte eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar, megakentin bazı noktalarında adeta trafiği durma noktasına getirdi.

YÜZDE 71 SEVİYELERİNE ULAŞTI

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

Trafik yoğunluğu yüzde 58'lere ulaştı Yüz yüze eğitimin ilk günü, İstanbul trafiğinin yoğunluğunun yüzde 58 seviyelerine yükselmesine yol açtı.

20 bin servis yola çıktı, trafik çilesi katlandı İstanbul’da 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen okula dönünce 20 bin servis de yollara çıktı. Zaten sıkışık olan İstanbul trafiği özellikle sabah ve okul çıkışı saatlerinde iyice çekilmez oldu. Uzmanlar, İBB’yi tedbir almaya çağırdı.