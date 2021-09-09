Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın İnegöl-Bursa karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücünün otomobili emniyet şeridine çekerek canını zor kurtardı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil yaşlı kadına çarptı, hayatını kaybetti Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.