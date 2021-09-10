Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Eylül 2021 hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Ankara, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFAD'DAN 7 İL İÇİN 'ÇOK KUVVETLİ' YAĞIŞ UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

AFAD, bir başka duyurusunda ise Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul'a yağmur düştü, trafik çilesi katlandı İstanbul'da erken saatlerde başlayan yağmurun etkisiyle sabah saatlerinde trafğin yoğunluğu yüzde 55 olara ölçüldü.