Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli ve Sakarya üzerinden, sosyal medya mecraları kullanılarak yapılan dolandırıcılık düğümü çözüldü. Bankaların kara listeye aldığı şahısları kredi verme vaadiyle dolandıran kalpazanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan birinin kınasının olduğu ve orada yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

700 BİN LİRALIK VURGUN

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya’da yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi.

DÜĞÜNE DEĞİL CEZAEVİNE GİTTİ

Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı’na sevk edildi. 50 kişiyi dolandırarak mağdur eden çete üyelerinden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A’nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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