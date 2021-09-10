Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen feci kazada 1'çok 6 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Alınan bilgiye göre; hayatını kaybedenlerden Bostancı çifti ve çocuklarının hastaneye gittiği esnada kaza geçirdiği geride iki küçük kız çocuğunun kaldığı ortaya çıktı.

OTOMOBİLLER METRELERCE SAVRULDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Ankara'ya giden Murat Bostancı idaresindeki otomobil, Veysel Gezici'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK ÖKSÜZ VE YETİM KALDI

Fatma ve Murat çifti, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı (10) ile birlikte hastaneye göz tedavisine giderken feci kazada hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.



Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk, 6 kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.