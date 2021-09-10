Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da anne ve oğulun kaderi 5 yıl sonra aynı şekilde kesişti. Gece boyu evinin ışığı sönmeyen adam, komşularının merak ederek evine bakmasıyla salonda hareketsiz bir biçimde yatarken görüldü. Bunun üzerine ekiplere haber veren komşular, gelen sağlıkçılardan komşularının hayatını kaybettiğini öğrendi. Ölüm sonrası ortaya acı bir detay çıktı. Aynı salonda 5 yıl önce de talihsiz adamın annesinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

BACAK AĞRISIYLA HASTANEYE GİTMİŞTİ

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 822 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yıldır aynı evde yaşayan Halil Karanfil, dün ayaklarında ağrı ve şişme şikayetleri yaşadığı için komşusuyla birlikte hastaneye gitti. Evine dönen Halil Karanfil’in (50), dün akşamdan bu yana ışıkların açık olduğunu gören komşuları, pencereden içeriye bakıp salonda onun hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri, içeriye balkon kapısını kırarak girebildi. Sağlık ekipleri, Karanfil’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Belediye tabibi incelemesinin ardından Karanfil'in ölümünü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evin içinde incelemelerde bulundu.

"AH BENİM GARİP KARDEŞİM"

Acılı haberi duyup olay yerine gelen Karanfil’in ablası Nihal Yağmurcağ, kardeşinin salondaki cansız bedenini görünce şoka girdi. ‘Ah benim garip kardeşim’ diyerek gözyaşı döken Yağmurçağ’ı yakınları ve çevredeki komşular teselli etti.

AYNI KADER 5 YIL SONRA TEKRAR ETTİ

Öte yandan Halil Karanfil’in daha önce birlikte yaşadığı annesinin de, evin salonunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halil Karanfil’in cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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