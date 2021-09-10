Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir marketin depo kısmında yangın meydana geldi.

DEPODAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı F.B.’ye ait marketin depo kısmında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden işletmeci durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

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Isparta’da yangın kontrol altında Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Kuzey Makedonya'da hastane yangını: Çok sayıda ölü var Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.