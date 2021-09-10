Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmede konaklamaya başlayan 60 yaşındaki maceraperest Mustafa Yıldırım, konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı.

108 GÜNDÜR HABER YOK

Ayrılırken Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım’dan 108 gündür haber alınamadı.

Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca aramalara Ankara’dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de destek verdi.

TELEFON SİNYALLERİNİN GELDİĞİ ALANDA DA BULUNAMADI

Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

Öte yandan Yıldırım’ın telefonunda kullandığı hattı incelemeye alan ekipler, son sinyalin Maden Koyu yakınlarından geldiğini belirledi.

Bunun üzerine su altı timi boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şuana kadar bir iz elde edemedi.