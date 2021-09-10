Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari H.F. adlı şahsın, Konya'nın merkez ilçesinde olduğu bilgisi üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şahsın bir otomobille dolaştığını tespit eden polis ekipleri, aracı merkez Meram ilçesinde durdurdu. Aranan şahsı gözaltına alan polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 56 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen H.F.'nin hakkında dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan 48 ayrı kaydının olduğu ve 13 mahkeme tarafından hakkında yakalama emri bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.F., adliyeye sevk edildi.

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