Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, atlı efelerin protokol üyelerine Türk bayrağı sunması ve ilçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından sona ererken, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki yağdı.

KADINI ZİNCİRE VURDULAR

Üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, dün gerçekleştirilen skandal gösteriyle ilgili soruşturma açılması için müfettiş talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

EDREMİT KAYMAKAMI MERKEZE ALINDI

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, skandal gösteri sonrası İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze alındı. Dernek hakkında da soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, kurtuluş töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür" denildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın merkeze alındığı bilgisinin verildiği açıklamada, "Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır" denildi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edilmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.