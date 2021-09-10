Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi'nde bir işyeri kimliği belirsiz kişi tarafından kurşunlandı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişi mühendislik bürosunun kapısına geldi. İş yerinde bulunan kişi ile kısa süreli konuşan şahıs, belinden çıkardığı tabancayı iş yerinin duvarına sıktıktan sonra olay yerinden kaçtı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
İş yerinde bulunan çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan iş yerinin kurşunlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.
3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen harekatta, Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında 3 PKK'lının silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü! 1 kişi yaralandı Kırıkkale'de kız meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü Şahin Körpe, bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı.