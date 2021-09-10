Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı

BEYZBOL SOPASIYLA BİRBİRİNE GİRDİLER

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga başladı. Beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada Fransa’dan Türkiye’ye tatile geldikleri öğrenilen 2 gurbetçi, aldıkları sopa darbeleri ile yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılardan biri bölgedeki klinikte tedavi altına alınırken başında yaralanan diğer kişi, taksi durağına sığındı. Taksi durağına sığınan yaralı, 112 Acil Sağlık ambulansı ile Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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