Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde belediye işçilerini taşıyan römorkun devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Traktörün römorkuna binen belediye işçileri, yol kenarındaki asılı olan çiçekleri topladığı sırada römork devrildi. Römorkun devrilmesiyle 3 işçi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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