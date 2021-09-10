Tekirdağ'da ikamet eden Ahmet Çelik, tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Çelik, burada heyecan olsun diye yamaç paraşütü yapmak istedi. Bu eylemini bir de sanatıyla birleştirdi. Çelik, yamaç paraşütü pilotu ile 2 bin metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika havada kalan şahıs, davul çalıp türkü söyledi. Ardından uçuşunu problemsiz tamamladı.

Daha sonra da dalış yapan Çelik, su altında da davul çaldı. Sosyal medyada paylaştığı video ile ilgi gören Çelik "Davul çalmayı çok seviyorum. Zoru başararak paraşütten sonra suyun altında da davul çaldım" dedi.

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor Çorum’un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan keşkeği geleneği devam ediyor.

'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı, şimdi de uzaklaştırma kararı aldırdı Bursa’da 3 yıl önce eşinden boşanmasını davul zurna çaldırıp kına dağıtarak kutlayan kadın, boşandığı eski eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.