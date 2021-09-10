Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Asayiş Büro ekipleri, firari olan A.Ç.’yi yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı.

Tedirgin tavırları ile dikkat çeken şahsın aracında 60 adet extacy hap, 6 gram metanfetamin, 25 gram bonzai ele geçirildi. Başka bir suçtan aranırken uyuşturucu ile yakalanan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yol uygulamasında durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı Düzce’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçtan 15 gram kubar esrar ele geçirildi.