Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
YARDIMLARDA BULUNULDU
Oldukça bitkin görünen kurtarılan Afrika uyruklu göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada göçmenlere yiyecek, giyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
35 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
59 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 59 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şüphe üzerine durduruldu! 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı Van’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.