Suruç-Şanlıurfa yolu Çadır Kent yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halindeki tırın sürücüsünün kapıyı açması sonucu arkadan gelen üç otomobil çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen anne ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nikahı kıyıldıktan sonra kaza geçirdi! Gelinliği kefen oldu Düzce'de nikahları kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden çiftten Münire Kuğu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verildi.
Katliam gibi kazanın altından dram çıktı Kırıkkale'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aileden geriye 2 çocuk daha kaldığı ortaya çıktı.