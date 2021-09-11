Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da baba, bağımlı oğlunun uyuşturucu parası istemesi yüzünden tartışmaya başladı. Kavganın şiddetlenmesiyle tüfeği alan şahıs namluyu babasına çevirdi. Abisinin elinden tüfeği almaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, çekişme anında tüfeğin ateş almasıyla abisinin vurulmasına neden oldu. Abi, tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak’taki 2 katlı müstakil evde oturan Fırat Y.(45), 9 Eylül günü sabah saatlerinde oğlu Emircan Y.’yi (20) yaralı olarak kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Emrican Y., kurtarılamadı.

ABİSİNİN ELİNDEN TÜFEĞİ ALMAK İSTEMİŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat Y. ile diğer oğlu E.Y.’yi (16) gözaltına aldı. Emircan Y.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, babasından para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emircan Y.’nin önce satırla kendisine zarar verdiği, ardından da pompalı tüfeği babasına doğrultup tehdit ettiği, Fırat Y.’nin de evden çıkıp park halindeki kamyonetinden aldığı av tüfeğiyle havaya ateş açtığı iddia edildi.

Bu sırada Emircan Y.’nin kendisini sakinleştirmeye çalışan annesi Müjde Y.’yi kolundan ısırdığı, sonrasında da pompalı tüfeği annesine doğrultup tehdit ettiği ileri sürüldü. Odaya giren kardeşi Emirhan Y.’nin, Emircan Y.’nin elindeki tüfeği almak isterken ateş aldığı ve ağabeyinin boğazından ağır yaralandığı iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin evde yaptığı aramada pompalı tüfek ve satır ile damda bir miktar esrar bulundu. Emniyete götürülen şüpheliler Fırat Y. ile oğlu Emirhan Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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