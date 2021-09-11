Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de yaşayan 92 yaşındaki emekli Hüsnü Küçüksarı, 65 yıllık hayat arkadaşını geçtiğimiz sene kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra yaşamına yalnız devam Küçüksarı, günlerini kitap okuyarak, tarlaya, pazara ve camiye giderek geçiriyor.

EŞİNE KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Yaşına rağmen, tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Küçüksarı, camiye giderken akülü motorunu, tarlaya giderken ise pat patını (tarım aracı) kullanıyor. Çok sevdiği eşinin de fotoğrafını daima gömleğinin cebinde taşıyan 92 yaşındaki Hüsnü Küçüksarı, hanımına kavuşacağı günü bekliyor.

“1 SENEDİR YALNIZ YAŞIYORUM”

Eşinin 30 Ağustos 2020 yılında vefat ettiğini söyleyen Küçüksarı, "1 senedir yalnız yaşıyorum. Kendi imkanlarımla akülü motor aldım. Onunla camiye gidip geliyorum. Bağ bahçeye gitmem icap ederse de pat pat kullanıyorum. Bahçede ne varsa onu yapıyorum. Bahçemizde kiraz, erik, armut, üzüm, zeytin, ceviz olur. Bunlarla uğraşıyorum" dedi.

“ÖZLÜYORUM ONU”

Kaybettiği eşinin, çok çalışkan bir insan olduğunu vurgulayan Hüsnü Küçüksarı, "Onunla her şeyimiz koordineliydi. 65 senelik evliliğimizde hiç sorunumuz olmadı. Allah rahmet eylesin. Özlüyorum onu. Bazen ihtiyacın oluyor, sormak istiyorsan bakıyorsun ve etrafında kimse yok. Rüya gördüğümde anlatmak istiyorum, bakıyorum etrafıma kimse yok. Bir an buruk oluyorum. Rabbim kötü günler göstermesin. Kendi ihtiyacımı bu yaşımda görmeye çalışıyorum. Eşimin fotoğrafını sürekli cebimde taşıyorum. Onun fotoğrafı devamlı cebimde durur. Böyle geldik böyle gideceğiz" şeklinde konuştu.

“BU YAŞIMDA ÇOĞU GENCE TAŞ ÇIKARTIRIM”

Kendisini akülü motor üstünde görenlerin çok şaşırdığını kaydeden Küçüksarı, şu ifadeleri kullandı: "Bazen bana, 'Maşallah, sen bunu nasıl kullanıyorsun?' diyorlar. Bazıları da tebrik ediyor. Görenler, 'Maşallah' diyor. Bu yaşımda çoğu gence taş çıkartırım. Kendi meyvemi, kendim pazarlarım. Mevsimine göre ne topladıysam onların hepsini pazarlıyorum. Halimden memnunum. Çok şükür Allah’a. Kimseye muhtaç değilim"

Şehit oğlu küçük Mete, şimdi de annesiz kaldı Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden şahsın şehit eşi olduğu ortaya çıktı.

İnanılmaz olay! Emekli maaşı için annesini mumyaladı Avusrya'da bir adam, emekli maaşını almak için annesini mumyalamaktan yakalandı.

Büyük acı! Annesinin kaderini yaşadı Antalya'da bir şahıs ağzında maske salonun ortasında ölü bulunurken, 5 yıl önce annesinin de aynı odada benzer bir biçimde hayatını kaybettiği öğrenildi.