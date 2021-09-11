Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Orhaneli karayolu Doğancı Barajı mevkiinde sabah saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Bursa istikametine gelen Yusuf Cura idaresindeki 10 HV 699 plakalı araç ile Orhaneli istikametine giden Ali Sakin idaresindeki 16 CCM 56 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

AMBULANSA BİNMEDİLER

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa binmeyi reddederek olay yerinden ayrıldı. Kısa süreli ulaşıma kapanan Bursa - Orhaneli yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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