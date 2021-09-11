Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçi otlatmaya giderken yolda karşılaştığı tilki ile arkadaşlık kuran çobanın samimi halleri görenleri şaşırtıyor.

KEÇİ OTLATIRKEN KARŞILAŞTI

Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Soner Bozdoğan, iki ay önce dağda keçi otlatırken bir tilki ile karşılaştı. Ürkek ve çekingen halleriyle tanınan ve insanlardan kaçan tilki, aradan geçen süre zarfında Soner Bozdoğan'a alıştı. Hemen hemen her gün aynı yerde tilki ile karşılaşan Soner Bozdoğan ile tilki arasında ilginç bir dostluk gelişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tilki ile arasında oluşan bu dostluğu cep telefonu kamerası ile görüntüleyen çoban, bu görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Soner Bozdoğan'ın sosyal medya hesabında ki görüntüleri ise büyük ilgi çekti.

“HAYVANLARI SEVELİM ONLARI KORUYALIM”

Videolarında tilkiden "kardeşim" diye bahseden ve kendisinden de tilkinin abisi olduğunu belirten Soner Bozdoğan bu dostluğun temelinde sevgi olduğunu belirtiyor. Oldukça ürkek ve insanlardan kaçan bir orman hayvanı olan tilkinin kendisine bu şekilde dostluk göstermesini sevgiye bağlayan Bozdoğan, "Bu doğa yalnızca bizim değil aynı zamanda hayvanların ve tüm canlıların. Onları çok sevelim. İki ay önce keçi otlatmaya gittiğimde tilki ile karşılaştım. O günden beri dostluğumuz devam ediyor. Tilkiler biri iki tavuk yedi diye onları öldürmeyelim. Gerekirse benim tavuklarımı da yesin. Hayvanları sevelim, onları koruyalım" şeklinde konuştu.

Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı! O anlar ise kameraya yansıdı Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamerayı dağlarda gezen tilki tarafından çalındı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve boş kalan bir ev tilkinin yeni evi oldu.

Çamaşır makinesinin içinde tilki buldu İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kadın evinde bulunan çamaşır makinesinin içinde tilki buldu.