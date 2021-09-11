Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir'in Mucur ilçesi Dalakçı köyünde doğduktan sonra İkinci Dünya Savaşı yıllarında 4 sene askerlik yapan Ramazan Şahin, babasının yanında çiftçilikle uğraşarak hayatını sürdürdü.

20 GÜN HASTANEDE KALDI, İLK İŞİ AŞI YAPTIRMAK OLDU

Yıllarca köyde hayvancılık ve çiftçilik yapan, 12 çocuğu, 20 torunu ve 21 torununun torunu olan 100 yaşındaki Şahin, bu yılın başında Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 gün hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Şahin, 2 doz aşı yaptırdı.

100. YAŞ GÜNÜNÜ ÇOCUKLARI VE TORUNLARIYLA KUTLADI

Çocukları ve torunları, Ramazan Şahin için doğum günü kutlaması yaptı. Yemeklerin ikram edildiği, 7 katlı pastanın kesildiği kutlamaya, Şahin'in farklı illerden ve yurt dışından yakınları ile akrabaları da katıldı.

Kırşehir merkezde yaşayan Ramazan Şahin, ilkokul 3. sınıfa kadar eğitim gördükten sonra babasının yanında çiftçilik yapmaya başladığını söyledi.

EŞİNİ 9 YIL ÖNCE KAYBETTİ

Eşi Meliha'nın rahatsızlığı sebebi ile15 yıl önce damadı İsmail Özdemir'in yanında yaşamaya başladıklarını anlatan Şahin, 9 yıl önce eşini kaybettiğini belirtti.

Çocukları ve torunlarının kendisini sık sık ziyaret ettiğini dile getiren Şahin, "Benim 12 çocuğum oldu, 8'i hayatta. 20 torunum, onların da 21 çocuğu var. Beni ziyarete geliyorlar, hediye getiriyorlar, elimi öpüyorlar. Canları sağ olsun. Çok rahat, huzurlu yaşıyorum." dedi.

AŞI KARŞITLARINA MESAJ GÖNDERDİ

Yılın başında yakalandığı Covid-19'u yendiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Buraya hastalık gelmiş, ben de hastalanmışım. Hastaneye nasıl gittiğimi bilmiyorum, çocuklar götürmüşler. 20 gün yattım. Bana baktılar, tedavi etiler. Vade yetmemiş, geri geldik, hayat bulduk. Hastaneden çıktıktan sonra 2 aşı oldum. Çocuklar aşı yaptırıp getirdiler. Şimdi çok şükür hayat buldum."

Şahin, aşı olmak istemeyenlere tavsiyede bulunarak, "Dikkat etmeleri lazım, aşı olmaları lazım, maske takmaları lazım. Sıhhat en mühim şey." ifadelerini kullandı.

Sağlığını erken yatıp erken kalkmaya, bol bol yoğurt ve pilav yemeye borçlu olduğunu bildiren Şahin, "Sağlığımı Cenabı Allah'ın hidayetine borçluyum. İçki içmedim, kumar oynamadım. Erken yattım, erken kalktım. Bunlara borçluyum. Mercimekli pilav, tereyağı, bal, koyun yoğurduyla ömrümüzü geçirdik." dedi.