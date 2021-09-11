Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının varyantların da etkisiyle yeniden pik yapması ve vakaların yüksek oranlara ulaşmış olması, ucuz ürün gören vatandaşları engellemeye yetmedi. Elazığ'da bulunan bir hali mağazasının ürünlerinin 50 liraya satıldığını gören vatandaşlar, dükkana akın etti.

İZDİHAM CEP TELEFONUNA SANİYE SANİYE YANSIDI

Elazığ’da bir mağaza sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile metrekare fark etmeden halıları 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. 50 liraya halı almak isteyen vatandaşların izdihamı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı.

Market indirimi izdiham oluşturdu Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar izdihamda oluşturdu, bazıları baygınlık geçirdi.

Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin Ramazan ayında yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar ise aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Açılışında izdiham çıkan markete kapatma cezası Sivas'ta geçtiğimiz gün açılışında izdiham çıkan markete 4 gün kapatma cezası verildi.