Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Finike İlçesinde jandarmalar tarafından 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

11 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Jandarma Komutanlığına bağlı 20. JASAT timi 18. JASAT timi, Finike İstihbarat Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Finike Turunçova Mahallesi'nde icra edilen operasyonda; 11 ayrı suçtan yakalama ve arama kaydı bulunan S.Ç. isimli şahıs yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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