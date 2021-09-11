Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik’in en büyük mahallelerinden Elmalı mahallesinde bir hafta içinde 20 inek öldü.

“HAYVANLARIMIZ TEKER TEKER ÖLÜYOR”

Ölümler devam ederken mahalleliler ise keneden şüpheleniyorlar. Bir haftada 2 hayvanını kaybeden Ömer Uslu, “Mahallemizde tüm hayvancılık yapan herkesin teker teker hayvanlar ölüyor. Salgın var diyorlar keneden bulaşıyor diyorlar. İlaçlar alıyoruz bir dünya para veriyoruz. Ama etkisi yok acil önlem bekliyoruz” dedi.

“SALGIN SONUCU BENİM HAYVANLARIM ÖLDÜ”

Mahallede çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ali Turan, “Ben genç girişimci olarak bu işe atıldım. Çok sayıda da hayvanım var. Ama bu salgın sonucu benim hayvanlarım öldü” dedi.

Kene, üç çocuk annesini öldürdü Sivas'ta vücuduna kene yapışan kadın, hastanelik oldu. Kadın hayat mücadelesini kaybetti.

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Afyonkarahisar’da babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı. Babası ile birlikte yakalanan şahsın mezarlara 26 kök kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı.

85'lik nine kenevir yetiştirirken yakalandı Manisa'da Jandarma ekipleri, iki adrese baskın düzenledi. Ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.