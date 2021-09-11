Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞACAK
Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 29°C - Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 16°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE - Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C - Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 16°C, 33°C - Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 30°C - Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 32°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ - Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Toroslar Mevkisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C - Parçalı bulutlu
ANTALYA 23°C, 30°C - Az bulutlu ve açık
MERSİN 25°C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri pazar öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ - Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 27°C - Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C - Parçalı bulutlu
KARS 7°C, 25°C - Parçalı bulutlu
MALATYA 18°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU - Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C - Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 36°C - Az bulutlu ve açık
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji, yurdun bazı kesimlerine şiddetli sağanak yağış konusunda dikkatli olunması için uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar ile İstanbul'un birçok ilçesinde sabahtan itibaren sağanak öngörülüyor.