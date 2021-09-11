Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın saat 18.00 sıralarında Seyirtepe mevkiisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Vatandaşların ihbarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle karadan müdahale gerçekleştirildi.

Yangın ekiplerin başarılı müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İzmir'de mobilya atölyesinde yangın İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, alevlere teslim olan atölyede maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de tekne alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti İzmir'de alabora olan teknede 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.