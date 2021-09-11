Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı’nda 2 kişi balık tuttu. Ağ ile avlanma yasağını dinlemeyen kişiler baraja ağ atarak balık tutarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerde, sadece olta ile balık tutmanın yasak olmadığı baraj ağ atıldığı görülürken, polis ekipleri kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.

Balıkçıların zorlu av mesaisi! Yeni av sezonunun başlaması ile balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açtı. Sinop'taki Demirciköy Limanı'ndan 28 kişilik balıkçı tayfası "Deniz Ana" isimli tekne ile umutla Karadeniz'e açıldı.

Bursa’da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor Gemlik Körfezinden geçişleri ile farklı zamanlarda gündeme gelen yunus balıkları, çeşitli zamanlarda ölümleri ile dikkat çekiyor.