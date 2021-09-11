Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki koluna taş bağlanan caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen savunmasız hayvanı sudan çıkardı. Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi. Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.
Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu Antalya'nın Belek bölgesinde yuvaların üzerine kurulan yürüme yolu onlarca caretta yavrusunun telef olmasına sebep oldu. 60 civarında yavru carettayı yürüme yolunun altında bulan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu ölümlerin bir daha yaşanmaması için turistik tesislerin sahildeki çalışmalarını 1 Mayıs’tan önce tamamlamaları gerekmektedir” dedi.
İzmir'de tedavi altına alınan caretta carettanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan caretta carettanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi.
Caretta caretta'yı koluna taş bağlayıp denize attılar
Çanakkale'den dehşete düşüren bir haber geldi. Caretta caretta koluna halatla parke taşı bağlanarak atıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki koluna taş bağlanan caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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