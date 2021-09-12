Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Zehra Çolak idaresindeki 34 DJV 739 plakalı otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki 45 V 9693 plakalı kamyona arkadan çarptı.



KAMYONUNA ÇARPAN ARACA BAKMAK İSTERKEN CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı, o esnada kazaya bakmak için kamyondan inen Karışma'ya da Ali İhsan Teceren kontrolündeki 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Karışma, olay yerinde hayatını kaybetti.



KADIN SÜRÜC YANARAK ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise sürücü Çolak, yanarak yaşamını öldü, araçtaki bir köpek telef oldu. Cenazeler Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Teceren ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Çolak'ın İstanbul'da pet shop işi yaptığı, İstanbul'dan İzmir'e arkadaşının yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.



Katliam gibi kazanın altından dram çıktı Kırıkkale'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aileden geriye 2 çocuk daha kaldığı ortaya çıktı.



Nikahtan saatler sonra kazada öldüler Düzce'de öğleden sonra dünya evine giren çift, nikahlarının ardından motosiklet ile gezintiye çıktıkları sırada, kamyona arkadan çarpmaları neticesinde hayatını kaybetti.