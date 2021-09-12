Avcılar'da geri dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Selvi Sokağı'ndaki geri dönüşüm tesisindeki plastik ham maddeler bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
12.09.2021 - 06:46 | Son Güncelleme: 12.09.2021 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avılar'da gece saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahelesi sonucu kontrol altına alındı.
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