Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kağıthane'de dün akşam meydana gelen olayda; psikolog Uğur Balkoca, eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı.

ARACA TAŞ FIRLATTI

Uğur Balkoca, o esnada çocuğu ile direksiyonda seyir halinde iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı otomobil tarafından taciz edildi. İki sürücü bir süre tartıştıktan sonra Olcay Kurt, Uğur Balkoca'nın arabasına taş fırlattı.

İFADE SONRASI SERBEST BIRAKILDILAR

Psikolog Uğur Balkoca ise yaşadığı o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayın ardından şikayetçi olan Balkoca ailesi, emniyette ifade verdikleri sırada, saldırıyı gerçekleştiren Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

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