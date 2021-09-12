Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan EXPO 2016'da dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EXPO 2016'nın güvenlik girişine gelen Efe Ustaoğlu (17) görevlilere içeriyi gezmek istediğini belirtti. Bunun üzerine içeri giren genç, EXPO 2016 içerisindeki farklı alanlarda bir süre fotoğraf çekti. Daha sonra ise 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekmek istediğini söyledi. Kapıdaki güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Genç, yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

109 metre aşağıda hareketsiz yatan genç için durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MANAVGAT İLÇESİNDEN GEZMEYE GELMİŞ

Öte yandan gencin ailesi ile birlikte Manavgat ilçesinde yaşadığı ve bir kolejde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Gencin ölümünün sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini derinden üzdüğü belirtilirken, işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

Cenazeyi almaya gelen baba Beşir İhsan Ustaoğlu ve eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazenin bugün Manavgat ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer taraftan olayla ilgili olarak ise Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Taksim Metrosu’nda raylara atlayarak intihar eden şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de dehşet! Çiftlik sahibini öldürdüler, hayvanlara kurşun yağdırdılar Balıkesir'de bir çiftliği basan kişi ya da kişiler, çiftlik sahibini öldürüp büyükbaş hayvanlara kurşun yağdırdı.