Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç'nin kullandığı beton mikseri yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza sırasında balkonda oturan M.A.'nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan mikser sürücüsü A.Ç. ise Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kadının cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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