Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda; Salih Ç. (57) isimli vatandaş, evinin bahçesinde bir komşusunun saçlarını tıraş ederken yan tarafta bulunan binadaki eski ev sahibi Mustafa A. av tüfeği ile yanına geldi. Mustafa A., tüfekle Salih Ç.’yi iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mustafa A. ise olay yerinde tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği bahçede ve Mustafa A.’nın tüfeği getirdiği kutu üzerinde incelemelerde bulundu.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Salih Ç.'nin Mustafa A.'nın evinde 1 yıl önce kiracı olarak yaşadığı ve evden ayrıldıktan sonra aralarında anlaşmazlıklar sebebi ile husumet olduğu öğrenildi.

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