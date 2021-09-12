Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her pazar kurulan bitpazarına ve kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurulan tezgahlarda vatandaşlar antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürünü istediği fiyata bulabiliyor. Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahında sergiliyor.

KUŞ PAZARINA DA İLGİ BÜYÜK

Bitpazarı kadar kuş pazarının da müdavimleri alanda adım atacak yer bırakmadı. Her bütçeye göre çeşit çeşit kuşun yer aldığı pazara, kimi kuş satın almak için kimi ise sadece merakından gezmeye geliyor. Elindeki kuşlarıyla övünen satıcı, "Türkiye’de en çok tutulan şebab kuşudur. Bu kuşlar 100 liradan başlar, 100 bin liraya kadar alıcısı oluyor. Ancak bazen son model arabayla bile takas etmiyorlar. Bu kuşu beslemeye garibanın gücü yetmiyor. Bizim böyle olduğumuza bakma, milyarderiz" dedi.

İkinci el veya kullanılmamış hırdavat ürünleri satan esnaf ise, "Salgından dolayı satışlar biraz kısıtlıydı ama şu anda iyi gidiyor. Kurban Bayramı'ndan sonra işler açıldı. Biraz indirim yaptığımız için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Bitpazarına ve kuş pazarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise alana geldiklerinde gözlerine inanamadı. Otopark alanı araçlarla dolup taşarken, gelenler otomobillerini park edecek yer bulamadı. Görüntü, oto pazarlarını andırdı.

Pandeminin etkisiyle sanal etkinlik pazarı 10 kat büyüdü Dünyayı etkisi altına alan salgın iş yapış şekillerini kökten değiştirdi. Dijital ortamlara aktarılması mümkün olan neredeyse bütün sektörler belki de 10 yıl sonra gerçekleştirecekleri dijital dönüşümü sadece bir yıla sığdırmak durumunda kaldı.

'İğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık 17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara akın ederken, İstanbul’un merkezi İstiklal Caddesi de en yoğun günlerinden birini yaşadı.