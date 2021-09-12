Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda yürüyen bir kadının üzerine, yapımı devam inşaatın yanından geçerken demirler düştü. Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın, kolundan ve kafasından yaralandı.
Hastaneye götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamadığı görülüyor.
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