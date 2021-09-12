Kütahya'da meydana gelen kazada, polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki sivil polis aracı, Gediz-Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı mevkiinde Numan Yalçın’ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kazada yaralanan sürücü Cengiz Şahin ve aynı araçtaki polis memuru Muhammed Esat Coşar ile diğer araçta bulunan sürücü Numan Yalçın, Hasan ve Dudu Yalçın, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza, 2 ölü var İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde feci bir kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi canından oldu.