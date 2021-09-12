Siirt'te 11 yaşında olduğu öğrenilen Umut Aslancı, kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Çarpma sonucu bisikletten düşen çocuk başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kocaeli'de feci kaza: Çocuk camdan fırladı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve annesi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Siirt'te bisikleti ile duvara çarpan çocuk öldü
Siirt'ten dehşete düşüren bir haber geldi, bisikleti ile duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Siirt'te 11 yaşında olduğu öğrenilen Umut Aslancı, kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Çarpma sonucu bisikletten düşen çocuk başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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