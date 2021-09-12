Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da yoldan geçen vatandaşlar, bir anlık dikkatle şoku yaşadı. Ağaç dibinde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar, şahsa yaklaştıklarında boynuna bir ipin dolandığını gördü. Olay yerine hemen ekipler çağırıldı.

AAĞAÇTA DA BİR PARÇA İP BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Gökbel Mahallesi'ndeki Radar Tepe’ye çıkan vatandaşlar, boynunda ip bulunan bir şahsın uzun süre yerde hareketsiz olarak yattığını fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı Dalyan Jandarma Karakolu Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmada cesedin Tolga Dibek'e ait olduğu ve ağaçta da bir parça kopmuş ip parçası bulunduğu tespit edildi. Gerekli incelemelerin ardından Dibek’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili olarak şahsın; 2 çocuk babası olduğu, daha önce de çeşitli zamanlarda intihar girişiminde bulunduğu ve son olarak da geçtiğimiz hafta içerisinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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