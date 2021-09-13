Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Osmaniye, Hatay, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerininde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY'A KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji, yurdun bazı kesimlerine şiddetli sağanak yağış konusunda dikkatli olunması için uyarıda bulundu.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.