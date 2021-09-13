Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Osmaniye, Hatay, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerininde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY'A KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALERİNDE
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji, yurdun bazı kesimlerine şiddetli sağanak yağış konusunda dikkatli olunması için uyarıda bulundu.
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.