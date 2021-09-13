Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı, ardından da bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan Ebubekir D., Emirhan A., Baran B., Buğra Ö. ve Eren A.'yı çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Buğra Ö. ve Eren A’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK" DİYE PAYLAŞMIŞLAR

Kaza öncesinde Eren A.’nın, Baran B., ve Buğra Ö., ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından “Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var” diyerek paylaştığı görüldü.

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