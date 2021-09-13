Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye tedaviye giden genç kadın, içinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.

TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE GİDİYORDU

Bölmeçayır Mahallesi'nde ikamet eden Muradiye Günaslan hastalanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktordan randevu aldı. Genç kadın akrabası Bahri Gökkaya'nın aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 metre mesafedeki kavşakta hemşire Senem Çiçek idaresindeki 05 ABG 092 plakalı otomobil ile Bahri Gökkaya yönetimindeki 55 SH 267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan hasta Muradiye Günaslan yaralandı. Yaralılar kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da trafik kazası: Yaralılar var Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.