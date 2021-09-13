Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta otomobil tamirciliği ile uğraşan 58 yaşındaki Kadir Dalkoz Almanya’da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz’un 1964 modeli hurda minibüsünü yenilemek için satın aldı. Kadir Dalkoz’dan minibüsünün tamirini yaparak orijinal hale getirmesini isteyen yeğeni Halil Dalkoz, minibüsünü taşımacılık şirketiyle Türkiye’ye gönderdi.

350 BİN LİRA HARCADI

Gümrükten çekici ile taşınan minibüs için 350 bin liralık masraf çıkaran Kadir usta, kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar aracı baştan sona yeniledi. Yaklaşık 3 yıldır minibüs üzerinde çalışan ve 1964 model minibüsü ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz, tamir ettiği minibüs ile görenlerin beğenisini topluyor. Trafiğe hazır hale gelen minibüs gerekli işlemlerin ardından Almanya’ya ulaştırılacak.

“3 YIL BU ARACA EMEK VERDİK”

44 yıldır oto tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. 'Bu araç, o araç olamaz.' diyenler oluyor. Bugüne gelene kadar kademe kademe bu aracı yaptık. Bu iş sabır işi. 3 yıl bu araca emek verdik ve bu hale getirdik. Yaklaşık 350 bin lira masraf yaptık." şeklinde konuştu. Parçalarının zor bulunduğu için yapımının uzun sürdüğünü söyleyen Dalkoz, "Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu. Biz her türlü aracı yapıyoruz. Emek hiçbir zaman parayla ölçülmeyen bir şey. İnsan yaptığı işten zevk alacak. İnsan yapılan işten gurur duymak istiyor ve ben de onu arıyorum." dedi.