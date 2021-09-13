Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 sene önce Japonya’dan yola çıkarak dünya turu yapmak isteyen 45 yaşındaki Shogan Kameda’nın duraklarından biri de Türkiye oldu. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye’ye ayak basan Kameda, Muş’u gezdikten sonra Elazığ’a geçti. Elazığ Sivrice ilçesinde kamp yapmak için duran Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinde bulunan kişilerin 112 Acil sağlık ve güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine olaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kameda olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

“TÜRKLER BANA KIZIYORDU GALİBA”

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren Shogan Kameda, “İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin’de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin’den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Ben sadece diş fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye’deyim. En son Elazığ’a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı. Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum ama genelde çadırda yaşıyorum” dedi.