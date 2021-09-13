Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, bir müstakil eve benzin döküp ardından ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
İÇERİDE KİMSE YOKTU
Evin kundakladığı sırada içeride kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.
Fıkra gibi olay! Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp linç edildiler Aydın'da orman yangınlarının önüne geçmek için nöbet tutan vatandaşlar, yabancı plakalı aracı görünce kundakçı sanıp saldırmasının ardından, söz konusu kişilerin kız kaçırmaya geldikleri ortaya çıktı.