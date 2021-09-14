Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu yayınladı. İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu, Hatay ve Adana'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak bekleniyor Meteoroloji'den alınan son dakika tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Hatay, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Konya ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Hatay ve çevresinde etkili olması beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.