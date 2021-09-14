Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son sınıf öğrencisi olan Filistinli Muhammed Salhab, 3 Eylül Cuma günü ortadan kayboldu. Genç tıp öğrencisinden haber alamayan arkadaşları polis merkezine kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerin çalışmaları sürerken Salhab’ın Filistin’de yaşayan babası Emad ve ağabeyi Wajeeh, Muhammed'i aramak için Konya'ya geldi. Kaçırıldığını düşünen aile çocuklarına bir an önce kavuşmayı hayal ediyor.

“NİŞANLANACAĞI GÜN KAYBOLDU”

Kaybolan genç doktor adayının babası Emad Salhab, "Eğitime önem veren bir ülke olduğu için oğlumuzu Türkiye'ye göndermeyi tercih ettik. Türkiye'yi burslu kazanmıştı. Filistin'in en zeki öğrencileri, tıp fakültesi okumak için buraya geliyor. Muhammed de bu öğrencilerden biriydi. Geleceği için burada eğitim alıp doktor olduktan sonra Filistin'de görev yapmak, burada öğrendiklerini Filistin'e aktarmak istiyordu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Kaybolmadan bir gün önce telefonla görüşmüştük. Türkiye'de bir kızla nişanlanmak istiyordu. Cuma günü kız istemeye gidip nişan yapacaklardı. Bunlarla ilgili konuştuk. Sonra nişanlanacağı gün kayboldu."

Oğlunun hayatından endişe duyduklarını ifade eden Salhab, "Şimdiye kadar oğlumdan hiçbir haber alamadık. Bu bizi daha da çok endişelendiriyor. Zaten bunun için geldik. İnşallah oğlum bulunur." dedi.