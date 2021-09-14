Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te bulunan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii, İstanbul’un en uzun isimli camisi olması ile dikkat çekiyor.

İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye 'Kadı Hüsamettin' ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı caminin haziresine eklendi ve 18 sekbanın isimi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından 'Çamaşırcı Hacı Mustafa' isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Camiye, onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul’un en uzun isimli camisi çıktı.

Tam 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar hem hatırlamakta hem de söylemekte güçlük çekiyor.

"BU RÖPORTAJDAN SONRA GİRECEĞİM"

Caminin ismini söylemekte zorluk yaşayan Emre Coşkun, "Buradaki bütün camilere girdim. Bu camimin de çok önünden geçtim ama girmedim. Bu röportajdan sonra gireceğim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. İsmi tam aklımda kalmadı" diye konuştu.

"EN UZUN İSİMLİ CAMİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Camiyi bundan sonra hep ziyaret edeceğini söyleyen Ali Azam, "Bu caminin en uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim, bundan sonra ziyaret ederim" ifadelerini kullandı.

"EYVALLAH, KALSIN"

Cami hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Tolga Sarı, "Bu cami hakkında hiçbir bilgim yok, hatta buradan geçerken görmedim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum, ismini bile bilmiyorum. Yok eyvallah, kalsın söyleyemem. Unuttum bile, gezmeye geldiğim bir gün ziyaret ederim" dedi.

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